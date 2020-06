Agents of SHIELD, Henry Simmons è sicuro che i fan saranno felici del finale di stagione

Le puntate si susseguono ed il cast di Agents of SHIELD ha smantellato i set definitivamente, come sappiamo dall'intervista a Chloe Bennet. L'attore Henry Simmons alias l'agente Mack ha rilasciato un'intervista in cui stuzzica la curiosità dei fan senza rivelare nulla di ciò che ci attende.

La star dello show MCU ha recentemente fatto alcune dichiarazioni a Collider riguardo il finale della serie tv, dicendo che "tutti i fan saranno felici" di questo finale: "Penso di sì. Penso che tutti saranno contenti. Ci saranno alcuni fan che vorranno ancora di più, e spero che sia così perché in realtà [da attore] vuoi che le persone vogliano di più. Ma il modo in cui si conclude, non posso assicurare che tutti ne saranno soddisfatti perché è impossibile che sia così, ma penso che tutti accetteranno la realtà della situazione".

Dopo sette stagioni ed altrettanti anni di combattimenti e colpi di scena, tra nemici, prima l'HYDRA e adesso i Chronycom che minacciano la Terra, salti temporali nel futuro e nel passato, viaggi nello spazio e altre peripezie, la serie sta per giungere alla fine. L'attore è riconoscente alla produzione per avergli dato fiducia:

"E' un onore perché gli sceneggiatori e i produttori hanno sentito che ero in grado di essere il capo della squadra, ed ha significato molto per me, come attore. E' molto diverso dal correre e fare cose di cui ti vengono date indicazioni precise. Sei tu in realtà che sta dando le direzioni agli altri, stai guidando tutte le scene e devi portare il peso emotivo della squadra, all'opposto del tuo solo interesse personale. Per me è stato un onore ricevere quella responsabilità e mi è piaciuto moltissimo".

Un lavoro eccellente quello fatto dalla produzione in questa ultima stagione di Agent of SHIELD secondo Henry Simmons, ma com'è stato per l'attore il distacco dal personaggio? "Ogni volta che fai un lavoro, il personaggio rimane sempre con te, in qualche modo o forma. Ci vuole tempo. Ormai ne sono uscito fuori, ma mi ci è voluto un po' per metterlo giù. [...] Ne ho approfittato per stare con la mia famiglia e questo mi è servito per riuscire ad allontanarmene più rapidamente".

E nel frattempo anche gli altri attori della serie tv stanno rilasciando le loro dichiarazioni al riguardo: Clark Gregg rivela il suo momento preferito nell'MCU, mentre se volete qualche spoiler leggete qual'è il personaggio bomba della seconda puntata di Agents of SHIELD 7.