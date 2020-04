Agents of SHIELD: I protagonisti arrivano negli anni '30 nel nuovo trailer della serie

Dopo aver visto il poster dedicato ad Agents of SHIELD 7, possiamo dare un primo sguardo alla stagione finale grazie al nuovo trailer condiviso nella pagina Instagram della serie prodotta dall'emittente televisiva ABC.

Potete trovare il filmato in calce alla notizia, durante il video possiamo vedere l'arrivo del gruppo di protagonisti nella New York degli anni '30, il viaggio nel tempo gli permetterà quindi di affrontare i Chromicom, individui semi robotici il cui obiettivo è quello di rendere la Terra il loro nuovo pianeta habitat. Come rivela anche il messaggio condiviso sulla pagina dello show, manca ormai un mese al debutto della serie, che verrà aggiunta nel catalogo di Disnety+ a partire dal prossimo 27 maggio. Grazie ad un poster visibile nel filmato, scopriamo anche la data in cui i protagonisti sono arrivati nel passato: si tratta del 14 febbraio 1931, come si vede nel poster del film di Dracula uscito nei cinema in quel periodo.

Ritroveremo quindi il cast composto da Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Elizabeth Henstridge e gli altri per un'ultima avventura, prima della conclusione definitiva della serie del 2013 ideata da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen. Se cercate altre informazioni sulla serie, vi lasciamo con il trailer di Agents of SHIELD 7.