Agents of SHIELD: I viaggi nel tempo saranno diversi da quelli di Avengers Endgame

Mentre aspettiamo l'uscita di Agents of SHIELD 7 in Italia, parliamo di uno degli elementi più importanti presenti nelle puntate della stagione conclusiva della serie prodotta da ABC: i viaggi nel tempo.

Come avevamo spiegato in una notizia precedente, gli effetti dei viaggi nel passato effettuati dai protagonisti saranno molto diversi da quelli dei film del Marvel Cinematic Universe. Infatti mentre in Avengers si parlava di realtà alternative create dai cambiamenti nel tessuto del tempo, nelle ultime puntate di Agents of SHIELD abbiamo assistito ai dialoghi tra i protagonisti, impegnati a difendere la vita di Wilfred Malick, futuro membro dell'Hydra. Scopriamo quindi che un cambiamento nel passato non farebbe nascere universi alternativi, ma modificherebbe per sempre la storia del mondo.

Di fronte alla possibilità di ucciderlo loro stessi, per salvare così migliaia di vite, i membri dell'organizzazione diretta da Nick Fury scelgono di ascoltare Jemma, che spiega come la morte di Wilfred Malick potrebbe portare alla nascita di un'organizzazione peggiore dell'Hydra, fino a cambiare completamente il loro futuro.

Non resta che aspettare di vedere i prossimi episodi per scoprire come si concluderà la serie, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista a Chloe Bennet di Agents of SHIELD, in cui parla della sua grande commozione per il finale.