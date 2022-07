Agents of SHIELD, Iain De Caestecker tornerebbe come Fitz nel MCU?

Ultimamente serie tv e film nel MCU sono sempre più legate tra loro, e grazie alla "scusa" del Multiverso abbiamo anche visto tornare parecchi volti noti delle produzioni Marvel precedenti all'avvento di Disney+. Ma cosa ne direbbe di un suo eventuale ritorno la star di Agents of S.H.I.E.L.D. Iain De Caestecker?

La settima e ultima stagione di Agents of SHIELD è andata in onda nel 2020, prima che cominciassimo a vedere questo o quel personaggio delle serie tv far capolino nei film del MCU, e prima che si venisse a creare una co-dipendenza così stretta tra show e film.

Eppure, data l'opportunità, l'interprete di Fitz Iain De Caestecker ha rivelato che se anche lo chiamassero, probabilmente non farebbe ritorno nel MCU

"Penso che probabilmente direi di no" ha spiegato l'attore, elaberando subito, però, il suo pensiero.

"Non perché non mi sia divertito un mondo a farlo, ma perché credo che, dopo tutto quello che è successo a questi due personaggi [Leo Fitz e Jemma Simmons], gli abbiano finalmente dato un lieto fine, e sarebbe davvero triste rimetterlo in discussione. Non sarebbe giusto" ha affermato "E non sono sicuro che questa volta ne uscirebbero indenni. Quindi mi piace l'idea che stiano conducendo una vita normale al di fuori dello S.H.I.E.L.D."

E se chiedete a De Caestecker cosa ne pensa della canonicità del suo show nel MCU, lui ha una risposta piuttosto semplice: "Beh, il concept originale dello show parte da fatto che Coulson è sopravvissuto agli eventi di The Avengers, no? Quindi penso che si debba definire per forza canonico".

E voi, siete d'accordo con l'attore? Fateci sapere nei commenti. Qui intanto trovate la nostra recensione di Agents of SHIELD 7.