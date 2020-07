Agents of Shield: interpretare personaggi non umani? Una vera sfida, per Joel Stoffer

I fan di Agents of Shield e del suo strambo Enoch avranno la possibilità di ritrovarlo anche in Stranger Things: stiamo parlando di Joel Stoffer, un attore piuttosto esperto quando si parla di ruoli assurdi e di personaggi sovrannaturali.

L'attore ha tirato fuori gli incisivi interpretato un vampiro nella serie Angel e, prima di diventare un Chronicom nella serie Marvel, ha vestito i panni di una creatura in Species 3; tutti ruoli molto particolari, come ha rivelato a Comicbook.com:

"Per certi versi, è sicuramente una bella sfida perché non voglio interpretare lo stesso personaggio nello stesso modo. Quando si tratta di vampiri o androidi, hai voglia di esplorare percorsi differenti con i vari personaggi, per cui è sempre molto divertente. Credo che il ruolo più divertente per me sia stato Enoch perché ho avuto l'opportunità della vita come attore: ho potuto inventare il personaggio da zero e tutta la specie degli androidi".

Stoffer ha ammesso di aver avuto moltissima libertà creativa in Agents e ciò gli ha permesso, partendo dal materiale scritto dagli sceneggiatori, di portare il personaggio in territori sconosciuti: "Non sapevo cosa avrei fatto finché non ho letto il copione del primo episodio della quinta stagione. Non sapevo che sarei stato un alieno o che tipo di alieno sarei stato, non c'erano informazioni. Mi hanno lasciato la libertà di creare. Io l'ho fatto, ed ha funzionato".

L'attore ha dovuto imparare a modellare tutti i dettagli di Enoch strada facendo, e anche il timbro vocale ha richiesto una certa ricerca ed è stato perfezionato nel corso della quinta stagione. Ha cercato poi di costruire mentalmente il passato dell'androide (in vita da 32000 anni) e di recitare di conseguenza: un lavoro decisamente interessante.

Per gli appassionati della serie sono uscite nuove foto di Agents of Shield 7 ed è previsto un grande ritorno per la puntata intitolata After Before.