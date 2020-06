Agents of SHIELD, l'interprete dell'Agente Sousa rivela: 'È diventato come 007'

Dopo la comparsa dell'agente Sousa in Agents of SHIELD, i fan degli show della Marvel sono ansiosi di scoprire come si concluderà la sua storia. Nel frattempo vi segnaliamo questa interessante intervista ad Enver Gjokaj.

L'attore ha risposto alle domande dei giornalisti di TV Line, in particolare riguardo la sua reazione dopo aver ricevuto la chiamata di Jed Whedon con cui lo avvisavano del suo ritorno nella settima stagione di Agents of SHIELD: "Non me lo aspettavo. Ne avevamo parlato a lungo con Joss e Jed Whedon e Mo, pensavamo di farlo accadere già diversi anni fa, volevano che ritornassi anche nella parte del poliziotto nel primo film degli Avengers, ma non era niente di ufficiale. Poi mi hanno chiamato così dal nulla, sono molto felice".

Inoltre Enver Gjokaj ha commentato la trasformazione del suo personaggio: "È diventato un po' come 007, per quanto riguarda lo spionaggio e il sapersi districare tra diversi intrighi". Chi ha visto il promo della prossima puntata della serie è molto preoccupato per la sorte di Sousa, che secondo le parole degli showrunner sarà il primo agente dell'organizzazione a perdere la vita: "Già, dovete preoccuparvi, dovete proprio preoccuparvi", sono state le criptiche parole con cui l'attore ha commentato l'anteprima dell'episodio.

Per chiudere la notizia vi segnaliamo queste foto scattate sul set di Agents of SHIELD.