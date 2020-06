Agents of SHIELD introdurrà la nuova serie Disney+ Falcon and Winter Soldier?

Molto spesso gli agenti dello SHIELD e l'MCU avevano incrociato le proprie strade, introducendo e approfondendo tematiche dei vari film. Pare che anche stavolta avverrà la stessa cosa ma, con la nuova serie Disney+, Falcon & Winter Soldier.

Il team SHIELD nella settima stagione, è coinvolto in una sorta di Time War, combattendo con la razza aliena chiamata Chronicoms, che sta tentando di riscrivere la storia per assicurarsi che la Terra sia indifesa di fronte ad un'invasione. La prima tappa di questo viaggio nel tempo è stata il 1931, con lo scopo di recuperare il potente siero creato da Abraham Erskine per generare dei super soldati.

Proprio l'importanza di questo siero, di cui nel corso del tempo si sono capiti gli ingredienti ma non i dosaggi, dovrebbe essere alla base della nuova serie Disney+ Falcon & Winter Soldier.

Questo nuovo show ha come protagonisti Sam Wilson e Bucky Barnes, il primo scelto per sostituire Steve Rogers, il secondo amico di lunga data proprio di Captain America. Entrambi probabilmente scopriranno nel corso della serie che qualcuno sia riuscito a riprodurre questo particolare siero in grado di creare un super soldato. Alcuni ipotizzano che questo sarà poi ingerito proprio da Sam Wilson che acquisirà capacità straordinarie. Ciò sarebbe dimostrato dal teaser diffuso in cui Falcon riesce a lanciare lo scudo in vibranio con impressionante abilità.

Non sappiamo ancora quanto questa serie sarà esplicitamente introdotta in Agents of Shield, ma ci sono tutti i presupposti che ciò avvenga. Intanto vi lasciamo a questo interessante articolo in cui facciamo il punto su tutto ciò che sappiamo su Falcon and Winter Soldier.