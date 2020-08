Agents of SHIELD, Jeff Ward: 'Mi proposi per un ruolo minore, temevo il licenziamento.'

Negli anni molti attori hanno fatto la loro fortuna grazie a ruoli da protagonisti nell'acclamata Agents of SHIED, tra loro anche Jeff Ward, interprete di Virgil, che ha rivelato alcune interessanti curiosità sul suio casting per lo spin-off Marvel.

"Sono stato scelto per il ruolo di Virgil, che appare la prima volta in un paio di scene della 5x01, ma all'inizio avevo fatto un provino per un altro personaggio che, ironia della sorte, si chiamava Deke", ha spiegato Ward. "Era tutto molto confuso, ma alla fine feci il provino per quello che sarebbe diventato il nipote di Fitz e Jemma, anche se non seppi la verità su di lui fino al mio decimo episodio. Alla fine poi cambiarono nome e tutto il resto del personaggio e non ottenni quella parte, ma fui scritturato per una totalmente diversa, che era Virgil".

Ward ha aggiunto: "Mi presentai alla prima lettura molto intimorito perché nessuno sapeva molto su di lui o sulla produzione in generale, sono tutti molto riservati sulla trama. C'erano persone della Marvel e della ABC e anche molti altri esterni. ricordo che ebbi para e pensai: "Oh no. Ora mi licenzieranno". Così mi dissi che devo fare un buon lavoro e lo feci: del resto avevo solo due scene non più di 20 battute. Furono tutti molto gentili, ma risero quando lessi il copione".

"Quando lasciai la stanza mi diressi immediatamente alla mia macchina e quando salii in auto mi accorsi di avere un messaggio in segreteria da Maurissa Tancharoen, la showrunner, che mi chiedeva se volessi riprovare le battute e lo feci. Quella stessa sera, alle 23:30, seppi che avrei interpretato Deke: era pazzesco. Come attore, si sogna sempre che accadano cose del genere, ma in realtà non succede mai. Dovevo essere sul set per un solo giorno e alla fine ci sono rimasto per più di tre anni", ha concluso l'attore.

Quello di Ward è il proverbiale colpo di fortuna di Hollywood, che arriva quando meno lo si aspetta e che può cambiare la propria carriera. Negli anni Virgil è divenuto uno dei personaggi più amati della serie Marvel, le cui ultime battute sono alle porte: in attesa del finale di stagione, anticipata dallo'eccitante ultimo trailer di Agents of SHIELD, scoprite insieme a noi gli ultimi eventi di Agents of SHIELD.