Agents of SHIELD: Joss Whedon stupisce i fan e cita la serie

Mentre continua la messa in onda delle puntate finali di Agents of SHIELD, in America sono in corso una serie di proteste contro gli abusi di potere e la celebrazione di figure storiche razziste. Anche Joss Whedon ha partecipato alla discussione, citando la serie Marvel.

Trovate il suo tweet in calce alla notizia, in cui ha risposto al lungo messaggio dell'utente @cooperstreaming con una semplice immagine promozionale di Agents of SHIELD. La discussione riguarda quanto la Confederazione può considerarsi il retaggio culturale di molti cittadini del sud degli Stati Uniti, tanto da dedicare a politici e generali confederati una serie di statue e monumenti, nonostante la loro lotta per mantenere la schiavitù per i cittadini afroamericani. Un cittadino del Kentucky ha quindi sfidati gli utenti di Twitter a condividere qualsiasi cosa sia durata più di cinque anni, affermando come un evento che ha avuto una vita così breve, meno della carriera dei Nirvana come ricorda l'utente, non possa considerarsi un patrimonio culturale per persone del ventunesimo secolo.

La risposta di Joss Whedon ha colpito molto i fan della serie, giunta ormai al settimo anno di produzione e che ha quindi superato la longevità della Confederazione degli Stati Uniti, gli appassionati sono felici anche perché l'autore ha voluto citare la serie, invece di fare altri esempi usando Buffy o altri suoi lavori.

