Agents of SHIELD: Kora è più potente di Captain Marvel?

L'ultima missione degli Agents of SHIELD si avvicina e c'è già chi lancia sul piatto paragoni con il Marvel Cinematic Universe, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Kora.

In questa settima stagione abbiamo visto i nostri eroi viaggiare nel tempo e raggiungere il 1983, per arrivare a scoprire che Daisy Johnson ha una sorellastra. Al pari di Daisy, anche Kora fa parte degli Inumani ed è dotata di poteri straordinari, persino troppo straordinari, visto che ad un certo punto diventano un pericolo per sé stessa e per gli altri. Viene quindi confinata nell'Afterlife, una sorte brutale che la costringe al suicidio, salvo poi tornare libera e allearsi a Malick in una timeline alternativa.

La sua potenza la rende molto simile a Captain Marvel e nell'episodio A Brand New Day ci ha dato un assaggio di ciò che è capace: con un semplice pugno riesce infatti a spazzare via la base dello SHIELD. Successivamente la vediamo canalizzare i suoi poteri in raggi energetici devastanti e sfondare muri senza alcuna difficoltà.

Potrebbe aggiudicarsi senza problemi il titolo di personaggio più potente della serie, ma riuscirebbe a competere anche nell'ambiente cinematografico? Carol Danvers è in grado di volare, di scagliare raggi fotonici e di mettere fuori combattimento una nave spaziale come quella di Thanos con un solo colpo.

Cosa ne pensate? Kora potrebbe rivelarsi più potente di Captain Marvel? Uno scontro tra le due sarebbe sicuramente interessante, anche se Agents non è in continuity con il MCU.