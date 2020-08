Agents of SHIELD: Kyle MacLachlan e altre guest star nel video di addio del cast

Nei giorni scorsi è andato in onda il finale di stagione di Agents of SHIELD: nel frattempo il canale YouTube dello show ha condiviso con i fan un video di addio, con una serie di guest star d'eccezione.

I vari attori che compongono il cast di Agents of SHIELD hanno deciso di pubblicare sulle loro pagine social dei messaggi di addio, mentre in calce alla notizia è possibile vedere un video con la table read finale della serie. Oltre a Chloe Bennet, Clark Gregg, Henry Simmons e Joel Staffer, nel filmato sono presenti guest star quali Kyle MacLachlan e Costance Zimmer, che hanno aiutato gli attori nella lettura del copione della tredicesima puntata della settima stagione, episodio intitolato "What We're Fightning For". Come si poteva immaginare, il filmato ha avuto un notevole successo tra gli appassionati della serie, il video ha infatti superato in poco tempo le 130 mila visualizzazioni, nei numerosi commenti presenti nella pagina possiamo leggere i messaggi di addio dei fan nei confronti dei personaggi apparsi per la prima volta nel 2013.

In Italia, per poter vedere la conclusione dello show, dovremo aspettare il prossimo 28 agosto, data nella quale sarà trasmessa la tredicesima puntata che andrà in onda su Fox, canale di Sky. Se non lo avete ancora visto, vi segnaliamo il trailer di finale di Agents of SHIELD.