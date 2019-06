Agents of SHIELD: Ming-Na Wan vorrebbe l'Agente May nel film di Black Widow

Il cameo di James D'Arcy e il suo Jarvis in Avengers: Endgame ha firmato il primo vero crossover tra le serie Marvel e il MCU, e con l'arrivo di personaggi come Falcon, The Winter e Loki su Disney+ la differenza tra i due medium si fa pian piano sempre più sottile.

E' della stessa idea anche la star di Agents of SHIELD Ming-Na Wen, che ha recentemente espresso la volontà di vedere la sua Agente May nel film stand-alone dedicato a Vedova Nera. Quando The Marvel Vulture ha lanciato su Twitter la sua idea per un cameo di Melinda May nel film con Scarlett Johansson, infatti, l'attrice ha colto l'occasione per taggare direttamente il profilo della Marvel.

Le riprese di Black Widow si stanno svolgendo proprio in questi giorni a Budapest (qui potete vedere il filmato di una scena d'azione), perciò i Marvel Studios hanno eventualmente ancora tempo a disposizione per accontentare la richiesta della Wen.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere altri cameo del mondo televisivo nel MCU? Come sempre diteci la vostra nei commenti.

La sesta stagione di Agents of SHIELD è attualmente in programmazione e tornerà il 28 giugno con il nuovo episodio intitolato "Toldja". Il sesto episodio della stagione, inoltre, sembra aver riscontrato un particolare successo tra i fan, che lo hanno indicato come una delle migliori puntate della serie.