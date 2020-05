Agents of SHIELD: Ming-Na Wen, Chloe Bennet e il resto del cast giocano a "Chi è Chi?"

Il Team Cooulson partirà per un'ultima missione il 27 maggio su ABC Network, ma fino ad allora, i membri del cast di Agents of S.H.I.E.L.D. Clark Gregg, Chloe Bennet, Ming-Na Wen, Henry Simmons, Jeff Ward e Natalia Cordova-Buckley sono pronti a intrattenervi con qualche round di "Chi è Chi?".

Non manca ormai molto prima che Coulson, Daisy, May, Mack, Deke e Yo-Yo tornino, assieme al resto della banda, sui vostri teleschermi, ma per ora possiamo goderci questo simpatico siparietto regalatoci dal cast in occasione della scorsa edizione del Comic-Con (ancor più ora che il Comic-Con 2020 è ufficialmente rimandato al 2021, e al suo posto vi sarà "solo" un'edizione virtuale).

Lo scopo del giocho è quello di indicare chi, tra i membri del cast, è più propenso a essere o fare ciò che viene detto nella domanda.

Ad esempio, i primi due round del gioco riguardano gli attori più simili o diversi rispetto al proprio personaggio. Nel primo caso, viene scelto all'unanimità Jeff Ward, e considerando anche la sua attività social e come si comporta nelle interviste e negli eventi pubblici, non possiamo che concordare: è davvero un adorabile combinaguai. Nel secondo, ancora una volta con unanime consenso, viene scelta Ming-Na Wen, che è evidentementel'opposto di Melinda May.

Chloe: "May ha riso forse in un solo episodio, ed eri lì a chiederti 'Cos'è quel suono?'. Mentre Ming-Na..."

Clark: "La senti arrivare a due studi di distanza, perchè la precedono le sue risate".

Alla domanda "Chi potrebbe essere un agente segreto nella realtà", il gruppo sembra concordare su Henry Simmons, anche se Ming-Na non è troppo convinta "Lui è troppo fru fru!" afferma, facendo ridere tutti di cuore "E poi è un ragazzo così alto e soffre di vertigini! È un po' ironico, no?".

Simmons è anche la scelta per chi si appisola più facilmente sul set (anche se Ming-Na è una valida avversaria, con i suoi cuscini e lettini portatili sul set) e per chi potrebbe finire in un post degli Avengers, mentre Jeff e Chloe si litigano il titolo di ritardatario del gruppo, e Clark si guadagna quello del più acculturato in fatto di MCU (da buon Coulson qual è).

Se volete farvi un paio di risate prima della nuova stagione allora, non vi resta che cliccare sul tasto play e godervi il divertente giochino.