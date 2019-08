Agents of Shield: Ming-Na Wen conferma un easter egg su Mulan

Il 2 agosto è terminata la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. con un episodio caratterizzato da diversi addii. In mezzo ai colpi di scena e ai momenti emotivamente più forti, però, è stato inserito anche un easter egg che non si rivolge esclusivamente ai fan della Marvel.

La sorpresa, infatti, riguarda il classico Disney Mulan, che sta per tornare nei cinema con una versione remake e live action, il cui trailer è stato tra i più visti di sempre. La presenza di questa sorpresa è stata confermata da Ming-Na Wen, l'attrice che veste i panni di Melinda May.

L'attrice statunitense è anche la doppiatrice di Mulan e nel corso di questi anni non ha mai nascosto di essere affezionata all'eroina e lo ha confermato ancora una volta con questo easter egg. A un certo punto dell'episodio, l'agente May si prepara ad affrontare Izel e solleva la spada sopra la propria testa, compiendo il gesto in modo identico a quanto fatto da Mulan, quando si ritrova a combattere sul tetto. Un fan aveva notato la somiglianza e così ha chiesto a Wen di confermare l'omaggio fatto al film d'animazione. L'attrice ha risposto positivamente, spiegando che quella scena fosse voluta e non una semplice coincidenza fortuita. "Adoro introdurre easter egg e mi piace ancora di più quando i fan li trovano", ha risposto l'attrice su Twitter, complimentandosi poi per la bravura nel cogliere il riferimento.

Ricordiamo che Agents of Shield si concluderà con la settima stagione e che le riprese sono già terminate, ma non tutti i membri del cast sono pronti a dire addio, inclusa una commossa Ming-Na wen.