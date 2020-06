Agents of SHIELD, Ming-Na Wen sul finale: 'Lo amerete, ma non è davvero la fine'

Agents of S.H.I.E.L.D. è arrivato alla sua stagione conclusiva, e il cast ha dovuto addio a un mondo che li ha accompagnati per gli ultimi sette anni. Ma come è stato scrivere la parola fine e... Sarà davvero la fine? Ce lo racconta Ming-Na Wen.

L'interprete dell'Agente May ha infatti spiegato ai microfoni di Collider come, per il cast e la crew di Agents of S.H.I.E.L.D., l'addio allo show sia stato addirittura doppio.

"È triste perché, alla fine della quinta stagione, noi pensavamo davvero che quella sarebbe stata l'ultima" racconta "Non avevamo ancora ricevuto il rinnovo, così abbiamo avuto questa scena particolarmente emozionante in cui praticamente ci stavamo dicendo tutti addio, pensando che sarebbe finita lì. Invece, ecco il rinnovo per altre due stagioni da 13 episodi. È stata davvero una grande sorpresa. Perciò ci eravamo già salutati a dovere a fine quinta stagione, e mentre la settima è stata triste e certamente piena di emozioni, molti di noi erano ormai pronti a provare qualcosa di nuovo"

Ma non per questo, è stato meno emozionante "È stato come diplomarsi. Avremo trutti dei ricordi meravigliosi. Non posso raccontarvi di cosa è accaduto l'ultimo giorno sul set perché sarebbe spoiler, ma è stato meraviglioso. Si sono riuniti tutti e hanno iniziato ad applaudire, è stata una vera festa".

Ma... Riguardo al finale? Cosa possiamo aspettarci dall'ultimo episodio di Agent of S.H.I.E.L.D.?

"Il modo in cui si concluderanno le storyline, credo che i fan lo ameranno, perché arriveranno a una fine, ma non sarà davvero una fine. Credo che sarà davvero soddisfacente".

Il quarto episodio della settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., Out of the Past, andrà in onda questa notte negli Stati Uniti, sulll'emittente televisiva ABC.