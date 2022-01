Agents of SHIELD, Ming-Na Wen sul futuro dei protagonisti: 'Teniamo le dita incrociate'

Recentemente i fan della Marvel hanno chiesto a Kevin Feige di rendere Agents of SHIELD canonica con il MCU. Alla base c'è non solo un reale apprezzamento del progetto, ma anche la volontà di rivedere i protagonisti nei film della Fase 4. In occasione della cancellazione dello show era stato lanciato un hashtag a cui ora si è unita anche Ming-Na Wen.

L'attrice, che nelle sette stagioni di Agents of SHIELD ha interpretato Melina May, si è unita al coro di voci che si sono alzate dalla fanbase della serie per un ritorno. Lo scorso anno già l'interprete dell'Agente Coulson, Clark Gregg, si era unito alla campagna per salvare la serie. Adesso Ming-Na Wen lascia una porta aperta per il futuro con la sua ultima dichiarazione rilasciata ai microfoni di Deadline. "Adoro il fatto che la nostra piccola fanbase si stia ampliando sempre più" ha detto. "Perché credo che le persone abbiano iniziato a riguardare tutti gli episodi e a comprendere che serie incredibile fosse, e adoro i fan e le loro reazioni. Dita incrociate [per il futuro]. Chi lo sa?"

L'introduzione del Multiverso, infatti, potrebbe giustificare ormai qualunque prodotto realizzato al di fuori degli Studios. Infatti gli eventi e l'esistenza dello show potrebbero essere spiegati con un semplice concetto: Agents of S.H.I.E.L.D. esiste in una realtà che si trova al di fuori della Sacra Timeline. Semplice, no?

Nel frattempo la doppiatrice di Mulan, Ming-Na Wen, prosegue il suo lavoro in un altro franchise, quello di Star Wars. L'attrice interpreta infatti attualmente Fennec Shand in The Book of Boba Fett. Avete già visto la serie della Lucasfilm su Disney+?