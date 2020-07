Agents of SHIELD, Ming-Na Wen e Natalia Cordova-Buckley entusiaste dell'ultimo episodio

Lo scorso mercoledì sera è andato in onda il nuovo episodio della settima stagione di Agents of SHIELD, intitolato After, Before. Le due protagoniste, Ming-Na Wen e Natalia Cordova-Buckley, sono state intervistate da Comicbook.com, rivelando l'importanza particolare che ha per loro questo episodio.

After, Before, infatti, è incentrato su "tre donne di colore". La terza è Dichen Lachman, che è tornata a interpretare la madre di Daisy, Jiaying, per la prima volta dopo la seconda stagione di Agents of SHIELD. Le due attrici hanno parlato di come è stato tornare a lavorare (o, nel caso di Natalia Cordova-Buckley, farlo per la prima volta) con la collega.

"Dichen è adorabile" ha raccontato Ming-Na Wen. "È così rilassata e adoriamo sempre riaverla con noi. Siamo stati anche fortunati che fosse disponibile. Quindi sì, è stato davvero divertente."

Natalia Cordova-Buckley ha aggiunto: "Adoro il lavoro di Dichen. Adoro il suo aspetto. Pensavo sempre: Ehi, chi è questa ragazza? Ha un viso così meraviglioso ed è un'attrice così naturale. Ho sempre sperato che tornasse, ma non pensavo che sarebbe mai successo. Il fatto che sia tornata, e per un episodio con lei, Ming e me, l'ho adorato. Ogni volta che andavo sul set e sapevo che c'erano tre donne come protagoniste dell'episodio, tre donne di colore... è stato fantastico."

"E dimostra ancora una volta che nel mondo Marvel nessuno muore davvero" ha concluso scherzando MKing-Na Wen.

L'ultimo episodio di Agents of SHIELD ha riservato anche un altro colpo di scena. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di After, Before.