Agents of SHIELD, Ming-Na Wen omaggia le donne pilota degli anni '50

Nell'ultimo episodio di Agents of SHIELD abbiamo avuto modo di vedere un altro salto temporale dei nostri agenti, quello che li ha portati direttamente negli anni Cinquanta, in un'epoca in cui l'America era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale.

Durante la puntata, girata con i costumi di scena storici, c'è un forte riferimento al valore delle donne impegnate nelle forze armate americane in quegli anni dominati dalla presenza maschile, in quanto May e Yo-Yo vanno sotto copertura, e si chiedono se due donne nelle forze armate avrebbero causato dei sospetti e minato così la riuscita del loro piano.

Melinda May e Yo-Yo sono proprio due donne pilota del periodo della Seconda Guerra Mondiale, conosciute come WASP (Women Airforce Service Pilots), e May racconta alla compagna di quanto storicamente siano state davvero essenziali per l'America, servendo come piloti nei test di volo, dove si sono distinte più volte in bravura rispetto ai colleghi uomini.

Ming-Na Wen ha infatti pubblicato un post sul suo account Instagram ringraziando una fan per aver dedicato una fan art al suo personaggio in divisa, approfittandone per omaggiare le donne pilota: "Grazie per questa opera d'arte, @imogeneann_art!! La adoro! Ecco i WASP (Women Airforce Service Pilots) della Seconda Guerra Mondiale, e tutte le donne delle nostre forze armate. Sono orgogliosa soprattutto delle donne asiatiche che hanno servito la patria come Maggie Gee & Hazel Ying Lee. È stato un privilegio e un onore essere in questa uniforme. @Whitneyhg ha fatto un ottimo lavoro con gli equipaggiamenti da viaggio nel tempO, non trovate?".

Sul set della serie si sono creati dei bei rapporti, Natalia Cordova parla di quanto sia divertente Ming-Na Wen da collega rispetto al personaggio un po' austero che interpreta, mentre per quanto riguarda il finale di stagione dobbiamo aspettarci qualcosa di davvero spettacolare per la fine di Agents of SHIELD 7.