Agents of SHIELD, Ming-Na Wen racconta: 'Ecco cosa ho imparato dal personaggio di May'

Il quarto episodio della settima stagione di Agents of SHIELD va in onda negli Stati Uniti questo mercoledì sera, e uno dei personaggi più interessanti è quello dell'agente May, interpretata da Ming-Na Wen. In una recente intervista con SYFY Wire l'attrice ha parlato della sua esperienza sul set e di ciò che ha imparato in questi anni.

"Penso che una delle lezioni più importanti che ho imparato interpretando May è che non devi preoccuparti molto di piacere agli altri, o di che opinione abbiano su di te. Soprattutto se sono negative. Crescendo da asiatica nella periferia bianca, e in quanto donna, ho sempre cercato faticosamente di essere accettata e di sentirmi parte di un gruppo" ha raccontato Ming-Na Wen.

L'agente May, ha aggiunto, "è una persona così sicura delle sue abilità, di chi e di cosa è, che non ha bisogno di nessuno che le dica chi è. Ed è una delle più grandi cose che porto con me. Non devo preoccuparmi più di tanto di quello che pensano gli altri, perché quelli che sono gentili e mi supportano sono i veri amici, e gli altri... meritano un pugno in faccia."

Ming-Na Wen ha parlato anche del finale di Agents of SHIELD, che si concluderà al termine della stagione, e negli ultimi giorni ha omaggiato le donne pilota degli anni '50.