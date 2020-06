Agents of SHIELD, Ming-Na Wen sta rivedendo Game of Thrones: 'Gli do una seconda chance'

Tra i tanti fan che hanno seguito Game of Thrones c'è anche Ming-Na Wen, star di Agents of SHIELD, che come molti altri non è stata però contenta della stagione finale dello show. L'attrice ha raccontato che in questo momento sta rivedendo da capo la serie, cercando di dare una seconda possibilità anche al controverso finale.

In una recente intervista con SYFY Wire, in cui ha rivelato anche ciò che ha imparato dall'agente May, l'attrice ha raccontato il suo rapporto con la serie cult di HBO conclusasi lo scorso anno. "In realtà sto rivedendo Game of Thrones in questo momento perché ho quasi finito le cose da guardare. Ma la stagione 8 mi ha lasciato l'amaro in bocca, e spero che quando ci arriverò avrò delle aspettative minori. Perché vorrei riuscire a sentirmi in pace con la serie. È stata una serie così grandiosa. Le sto dando una seconda opportunità" ha spiegato.

Agents of SHIELD, intanto, è giunto all'ultima stagione, e il personaggio di Ming-Na Wen, l'agente May, continua ad essere tra i più apprezzati. Nel corso dell'intervista l'attrice ha parlato anche di un'altra serie in cui recita, Star Wars: The Mandalorian, e del suo amore per Baby Yoda, personaggio che a dire il vero ha conquistato un po' tutti.

Tornando alla serie Marvel, invece, Ming-Na Wen ha anticipato che il finale di Agents of SHIELD non sarà una vera conclusione.