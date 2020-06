Agents of SHIELD, Ming-Na Wen sicura: 'Vorrei vedere May in squadra con Nick Fury'

Con Agents of SHIELD prossima a volgere al termine i fan cominciano a chiedersi cosa ne sarà dei protagonisti della serie Marvel giunta ormai alla sua settima stagione, e soprattutto quanti di loro compieranno il grande salto dal piccolo schermo a quello cinematografico.

Non ci è ancora dato sapere, infatti, quali saranno i personaggi dello show a seguire le orme dell'agente Coulson facendo la loro comparsa nei film Marvel: i fan però non hanno dubbi, e vorrebbero assolutamente rivedere sul grande schermo la May di Ming-Na Wen.

L'attrice stessa si è espressa sulla questione e ha già rivelato alcune sue preferenze al riguardo: "Ho l'impressione che May e Fury abbiano avuto un rapporto molto stretto. Apparentemente è stato Coulson a chiederle di unirsi alla squadra, ma in realtà era stato Fury a organizzare tutto. Quindi sì, erano sicuramente molto vicini" ha spiegato l'attrice.

Ming-Na Wen ha poi fatto anche il nome di Black Widow, con cui i fan vorrebbero tanto vederla interagire: "Anche solo per vederle entrambe in una scena di combattimento, perché nessuna di loro ha dei superpoteri, hanno solo delle abilità incredibili, sarebbe fantastico. Penso che May e Natasha potrebbero essere amiche".

