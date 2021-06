Agents of SHIELD, Ming-Na Wen tornerà mai nel MCU? La risposta dell'attrice

In attesa di rivederla come Fennec Shand in Star Wars: Il Libro di Boba Fett, Ming-Na Wen è tornata a parlare del suo ruolo di Melinda May in Agents of SHIELD, aprendo ad un suo eventuale ritorno nei panni del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

"Accidenti, mi piacerebbe molto, adoro Melinda May" ha dichiarato l'attrice in un'intervista rilasciata a Comicbook.com. "È stata una gioia darle vita ed è molto raro che una serie abbia l'opportunità di finire e sapere che si tratta dell'ultima stagione, dando ai personaggi la possibilità di avere un vero finale. Quindi è stata un'esperienza meravigliosa per tutti quanti. Il mio momento preferito è stato quando è arrivata ad accettare il nome di Cavalleria. Questo è stato il mio suggerimento agli sceneggiatori. Sono davvero felice di come hanno funzionare tutto incredibilmente bene."

Interrogata sul modo in cui Loki potrebbe aiutare la serie a tornare nel canone del MCU, l'attrice non si è voluta addentrare a fondo nel discorso, ma ne ha approfittato per esprimere il suo parere sulla serie con Tom Hiddleston. "Oddio, non ho intenzione di affrontare questo discorso. È troppo complicato. Non lo farò, ma adoro Loki. Mio Dio, è davvero fantastica. Adoro il modo in cui è stato realizzato quel primo episodio, e come Owen Wilson sapeva che poteva essere una volpe argentata sexy" ha scherzato.

A proposito dello show incentrato su Dio dell'Inganno, qui potete trovare la nostra recensione di Loki 1x03.