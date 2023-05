Agents of SHIELD, Ming-Na Wen vuole tornare: 'Melinda mi manca'

Il Marvel Cinematic Universe è fatto di pochi e dolorosi addii, ma soprattutto di tanti arrivederci e ritorni: i protagonisti di Agents of SHIELD sono tra i più chiacchierati in tal senso, non avendo mai trovato (Coulson a parte) quella sistemazione nel Marvel Cinematic Universe alla quale molti protagonisti dello show aspirano da tempo.

Tra coloro che non fanno mistero di sperare in un ritorno in scena c'è Ming-Na Wen: mentre si parla di una possibile comparsa di Chloe Bennett nell'MCU, infatti, l'attrice di The Book of Boba Fett ribadisce ancora una volta di sentire fortemente la mancanza della sua Melinda May, lasciando quindi le porte aperte a ogni eventualità.

"Non so davvero immaginare cosa accadrà in futuro, ma ciò che so è che avendola interpretata per ben 7 anni e per 22 episodi all'anno, sento la sua mancanza. Come attori noi facciamo nascere questi personaggi che finiscono per diventare parte di noi. Sono nel nostro DNA e a me lei manca un sacco, quindi spero che un giorno io possa riportare in vita l'Agente May" sono state le sue parole. Cosa ne dite? Pensate che nel Marvel Cinematic Universe possa esserci posto per una come Melinda May? Diteci la vostra nei commenti!