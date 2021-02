Agents of SHIELD, i motivi per cui vorremmo un revival MCU su Disney+

Sebbene la settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. sia andata in onda solo pochi mesi fa, gli ultimi rumor vorrebbero Disney+ già con la mente verso un revival della serie Marvel.

Agents of S.H.I.E.L.D. è la prima e più longeva serie televisiva del Marvel Cinematic Universe ed è una produzione interamente Marvel Television. Fu creata nel 2013 dopo il grande successo di The Avengers da Joss e Jed Whedon insieme a Maurissa Tancharon e si incentrava interamente sulle avventure degli Agenti dello S.H.I.E.L.D. guidati da Phil Coulson (Clark Gregg). La serie ha avuto talmente tanto successo da portare alla creazione di altre serie spin-off come Marvel's Most Wanted (mai realizzata), Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot e Agent Carter.

I fan della serie, dispiaciuti di non vedere più sullo schermo i loro personaggi preferiti, hanno chiesto fin da subito a gran voce che questi venissero finalmente integrati ai film e alle serie dei Marvel Studios, e continuano a sperare in un futuro sequel/spin-off. La prima opzione, soprattutto alla luce dei recenti annunci in casa Marvel, e con l'espansione del Multiverso già annunciata da film come Doctor Strange 2 e Spider-Man 3, sembra essere sicuramente la più probabile tra le due, c'è chi sostiene che in realtà si sarebbe già discusso di un potenziale revival di Agents of S.H.I.E.L.D. per la piattaforma streaming Disney+.

La serie è stata accolta positivamente sia dalla critica che dai fan grazie alle brillanti sceneggiature e agli effetti speciali. Proprio questi hanno permesso di attirare sia gli appassionati di fumetti che gli spettatori tradizionali. Inoltre, pur non potendo raggiungere lo stesso livello di spettacolo dei blockbuster cinematografici, è molto intrigante grazie anche a Clark Gregg che è senz'altro il punto di forza della serie.

Agents of S.H.I.E.L.D. mostrava anche i segni distintivi del lavoro di Whedon, tra i quali la presenza di elementi umoristici, gli elementi fantastici direttamente collegati alle emozioni del mondo reale e l'influenza degli eventi passati, di film o episodi televisivi, nel presente. Un eventuale revival potrebbe anche riprendere in mano la questione spin-off come appunto Marvel's Most Wanted e Agent Carter che ha subito una brusca cancellazione a causa di un netto calo di spettatori in breve tempo. Agents of S.H.I.E.L.D., dopotutto, racconta alcuni aspetti poco conosciuti dell'universo Marvel, un revival quindi permetterebbe ai neofiti, ma anche ai grandi fan, di conoscere qualche curiosità in più sulla Divisione strategica nazionale d'intervento, applicazione e logistica.

Infine, con WandaVision è possibile osservare come il modus operandi dello SWORD non è poi tanto diverso da ciò che svolgeva lo SHIELD. Sulla questione è intervenuto anche, Mark Kolpack supervisore degli effetti visivi, che ha rivelato ciò che in molti sospettavano da tempo e cioè che agli agenti dello SHIELD non era permesso in alcun modo di fare riferimento allo SWORD. Bene, in un eventuale revival si potrebbe riprendere proprio il concetto di SWORD.

In attesa di scoprire se i famosi agenti speciali faranno parte della nuova fase del MCU, vi segnaliamo questa intervista a Elizabeth Henstridge di Agents of SHIELD.