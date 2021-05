Agents of SHIELD non appartiene al canone del MCU: ecco perchè

I fan di Agents of SHIELD speravano che la serie ABC potesse restare nella stessa continuità del più ampio Marvel Cinematic Universe, ma purtroppo ciò non avverrà. In molti hanno infatti notato che lo show, laddove è disponibile su Disney+, è stato inserito nella categoria "Film e serie Marvel Legacy".

A questa stessa categoria appartengono film come i Fantastici 4 della 20th Century Fox, Runaways di Hulu e qualsiasi altro film appartenente al mondo degli X-Men. Dal momento che tutte queste produzioni sono ritenute non canoniche, ne viene da sè che lo stesso discorso vale anche per Agents of SHIELD.

Fino a questo momento di fatto, lo show ABC era considerato canonico anche perchè ha visto la partecipazione di personaggi come il Phil Coulson di Clark Gregg che sono passati dal cinema alla televisione. In generale sembra però che non vedremo tanto presto nuovi crossover tra il Marvel Cinematic Universe e Agents of SHIELD. Da tempo infatti i fan sperano di potere riabbracciare i loro beniamini in nuove produzioni MCU ma, a riguardo Kevin Feige ha detto:

"Ci sono spesso voci che sono vere, e altrettanto spesso ci sono voci che non lo sono. È stato molto bello vedere Clark Gregg tornare nel MCU in Captain Marvel... per tutto il resto, staremo a vedere".