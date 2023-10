Agents of Shield non fa più parte del canone Marvel? Ecco cosa sta succedendo

Se facciamo un passo indietro rispetto a ciò che si può trovare adesso in merito alle produzioni Marvel sul piccolo schermo, sicuramente si può notare come la qualità di una serie come Agents of Shield era un qualcosa di decisamente avanti coi tempi, specie se pensiamo ai prodotti più recenti.

Lo show televisivo con protagonista l'iconico Phil Coulson, che lascia ufficialmente l'MCU con il film Avengers del 2012, è stato certamente uno dei più seguiti dagli appassionati fino alla sua conclusione.

Il successo è stato tale che molti si sono sempre chiesti o hanno addirittura sperato di rivedere qualcuno di questi personaggi interfacciarsi con altre figure iconiche di questo grande universo condiviso.

Nonostante ciò, proprio la Marvel negli ultimi tempi ha messo in dubbio la canonicità del prodotto e ciò che troviamo nel suo recente libro sulla timeline degli eventi all'interno dell'intero franchise non ha fatto altro che confermare la cosa.

Questo non ha sorpreso alcuni fan, in quanto sebbene nelle prime stagioni ci fossero dei riferimenti ad altre opere, come Avengers: Age of Ultron, col passare del tempo Agents of Shield si è preso delle libertà che l'hanno allontanata da ciò a cui siamo stati abituati all'interno dell'MCU.

