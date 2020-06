Agents of SHIELD, una nuova divisa sorprende i fan della serie

Nell'ultimo episodio di Agents of SHIELD andato in onda, Phil Coulson e Melinda May hanno totalmente modificato il loro classico outfit per la missione a cui sono stati assegnati, ovvero fermare il Project Insight.

In generale siamo stati sempre abituati a vedere gli agenti in abiti molto formali, che prediligono il nero come colore dominante. Stavolta invece, abbiamo assistito ad un netto cambio di rotta, che mira ad omaggiare le classiche tutine dei fumetti.

Il tipico look dell'agenzia è stato rivisitato in chiave moderna, l'MCU ha infatti comprensibilmente aggiornato le tute blu attillate con cinturini e fondine bianche per adattarsi al tono semi-realistico del franchise, rendendole più sobrie e meno aderenti.

Non sappiamo quanto questi abiti possano essere comodi ma, anch'essi presentano le cinture e le fondine bianche accanto al logo SHIELD sulla spalla. L'agente Coulson interpretato da Clark Gregg ci ha anche scherzato su, dicendo che si tratta di un "outfit sobrio ma al contempo elegante" che avrebbe sicuramente favorito la loro missione segreta.

Questa stagione che vede gli agenti viaggiare in epoche differenti, abbiamo potuto assistere a vari cambi look che riprendono appunto quelli del periodo in cui gli agenti sono stati inviati. A esempio abbiamo visto il team Coulson con esilaranti abiti anni '70 in Agents of SHIELD 7.

In questa nuova stagione della serie del mondo MCU, ci sono stati molti graditi ritorni. In particolare in Agents of SHIELD 7 abbiamo rivisto Daniel Sousa interpretato dall'attore statunitense di origini albanesi Enver Gjokaj.