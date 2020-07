Agents of SHIELD, nel nuovo episodio ci sarà un atteso ritorno?

Uno dei personaggi a cui è sato più difficile dire addio nel corso delle sette stagioni di Agents of SHIELD potrebbe tornare per una piccola apparizione e forse, proprio nel prossimo episodio intitolato Brand New Day che andrà in onda il 5 agosto.

Stiamo parlando di Leo Fitz, il tenero e goffo agente esperto di armi da sempre innamorato della bella compagna di avventure Jemma Simmons. La loro felicità sembrava finalmente raggiunta ma, nel corso della quinta stagione, l'ingegnere aerospaziale è morto tra le macerie di un terremoto causato dallo scontro tra Daisy e Talbott. Dopo la commemorazione di Coulson si è scoperto che Fitz in realtà non è morto ma, solo nello spazio “congelato” in attesa di essere trovato dai suoi compagni di squadra.

Questo ha acceso la speranza di poterlo rivedere prima o poi, e ora il momento potrebbe finalmente essere arrivato soprattutto perhè le parole del veggente Sybil nell'episodio Stolen sembrano fare chiaramente riferimento a lui. Jemma non ha ricordo del suo amato grazie all'inibitore di memoria e non sappiamo ciò a quali conseguenze potrà portare.

Possiamo solo immaginare che ci sarà una vera e propria catastrofe se i cattivi trovano la posizione di Fitz prima dello SHIELD che è già particolarmente in difficoltà. Tuttavia, ciò significherebbe anche che finalmente potremmo rivederlo nello show anche se brevemente.

In questo episodio di Agents of SHIElD assisteremo anche all'incontro tra tra Jiaying e sua figlia. QUest'ultima è stata protagonista tra l'altro di una scena molto apprezzata dell'episodio di Agents of SHIELD diretto da Elizabeth Henstridge ovvero la scena del romantico bacio tra Daisy e Sousa.