Agents of SHIELD, il nuovo episodio ha rivelato nuovi poteri per alcuni personaggi

L'episodio After, Before della settima stagione di Agents of SHIELD, andato in onda mercoledì sera negli Stati Uniti, ha avuto tre protagoniste: May (Ming-Na Wen)e Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley), infatti, hanno viaggiato nel tempo in cerca di Jiaying (Dichen Lachman, che non si vedeva nella serie dalla seconda stagione).

Nel corso dell'episodio, i poteri di May e Yo-Yo hanno assunto nuove interessanti forme.

La prima, come si nota all'inizio di After, Before, ha visto espandersi i suoi poteri empatici. Se prima aveva bisogno di toccare qualcuno per poter sentire le sue emozioni, adesso le basta essere nelle sue vicinanze per farlo. Più le emozioni sono forti, più la cosa le riesce facile, come quando sente la "reunion" tra Elena e Mack. I suoi nuovi poteri le tornano utili poi per aiutare la stessa Yo-Yo ad affrontare i suoi demoni, poiché si rende conto che i problemi di quest'ultima non sono fisici quanto mentali.

Ancora più evidente, di conseguenza, è il cambiamento di Yo-Yo. Per la prima volta da quando è diventata inumana, infatti, riesce a non tornare al punto di partenza. Alla domanda di Mack, "Non sei tornata indietro, come hai fatto?", lei risponde: "Penso di esserne sempre stata capace. Mi stavo soltanto trattenendo."

Queste importanti scoperte si uniscono a un altro colpo di scena che ha coinvolto Daisy (Chloe Bennet) nello scorso episodio di Agents of SHIELD.