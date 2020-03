Agents of SHIELD: nuovo sguardo a Mack e Daisy Johnson dal set della settima stagione

In attesa di novità sulla data di uscita della stagione finale di Agents of SHIELD, ha diffuso in rete alcune foto backstage della serie ABC per rallegrare i fan chiusi nelle proprie case a causa dell'emergenza Coronavirus, i cui effetti hanno raggiunto in questi giorni anche gli Stati Uniti.

Le immagini, che potete trovare in calce alla notizia, offrono un nuovo sguardo a Henry Simmons (Alphonso 'Mack' Mackenzie) e Chloe Bennet (Daisy Johnson/Quake) sul set della stagione 7. "Forse questo potrebbe tirarvi su in questa settimana davvero stressante" ha scritto Colo su Twitter.

Insieme a loro, rivedremo nel cast di Agents of SHIELD anche i soliti Clark Gregg (Phil Coulson), Ming-Na Wen (Melinda May), Iain De Caestecker (Leo Fitz), Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons), Natalia Cordova-Buckley (Elena "Yo-Yo" Rodriguez) e Jeff Ward (Deke Shaw), per un ultimo arco narrativo che, stando alla Bennet, difficilmente riuscirà a mettere d'accordo tutti i fan.

"Guardate Game of Thrones - se hai una fanbase affezionata ai personaggi, ovviamente tutti vorranno che la serie finisca nel modo che vogliono loro. A me capita spesso guardando le serie TV" ha spiegato infatti l'attrice a Digital Spy.

Nonostante la richiesta della Bennet e Gregg di anticipare l'uscita di Agents of SHIELD, lo ricordiamo, la messa in onda della serie ABC al momento è ancora fissata per l'estate 2020.