Agents of SHIELD, il nuovo trailer conferma il ritorno di Daisy e Sousa in 'After, Before'

Alcuni giorni fa è stato leakato il trailer dell'episodio 8 di Agents of SHIELD intitolato "After, Before" e ora la pagina ufficiale della serie ha diffuso un nuovo breve teaser che annuncia il tanto atteso ritorno di Daniel Sousa e Daisy Johnson.

Già sapevamo che la puntata avrebbe ruotato intorno a May (Ming-Na Wen) e Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley) che tentano di recuperare i poteri di quest'ultima, inoltre era stato annunciato il ritorno di Jiaying (Dichen Lachman), ovvero la madre di Quake. Ci sarà dunque un incontro tra le due?

L'episodio è ambientato nei primi anni 80, dunque prima che il dottor Whitehall riduca a brandelli Jiaying con lo scopo di rubare i suoi poteri nel 1989. Questo avvenimento ha segnato profondamente la sua esistenza, facendo sviluppare in lei un profondo odio verso l'umanità. Sarebbe veramente bello quindi vedere un felice incontro madre-figlia, tenuto conto che l'ultima volta che si sono viste, Jiaying ha tentato di uccidere Daisy ed è stata poi a sua volta uccisa dal padre di quest'ultima, ovvero Calvin Johnson.

In questo episodio, come è stato possibile notare anche dalle immagini promozionali di Agents of SHIELD verremo riportati nell'Afterlife, ovvero il nascondiglio segreto in cui gli inumani trovano asilo e si esercitano con le proprie abilità sotto la guida proprio di Jiaying, che già abbiamo avuto modo di conoscere in altre puntate.