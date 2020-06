Agents of SHIELD, il nuovo trailer svela il destino di Sousa

Nell'ultimo episodio di Agents of SHIELD, andato in onda negli Stati Uniti la scorsa notte, abbiamo assistito all'atteso ritorno di Daniel Sousa (Enver Gjokaj). Mentre la squadra prosegue i suoi viaggi nel tempo, il nuovo teaser del prossimo episodio rivela il destino di Sousa negli anni '50.

Nella clip, girata in bianco e nero nello stile dei noir, si sente all'inizio la voce fuori campo di Coulson. "Ogni recluta l'ha imparato. Questo è il giorno in cui Daniel Sousa è diventato il primo agente di SHIELD caduto. Stava per rivelare la presenza di Hydra all'interno di SHIELD, quindi lo hanno fatto fuori."

A questo punto Mack (Henry Simmons) dice: "Lo salveremo", ma Coulson controbatte: "Se Sousa vive, non sappiamo quale impatto avrà sulla storia. Sousa è morto da eroe, proprio come nel libro di storia, ma il libro non dice tutto."

Era da molto tempo che i fan del Marvel Cinematic Universe aspettavano notizie sulla morte di Sousa, soprattutto alla luce del finale di Avengers: Endgame. Sono in molti, adesso, quelli che sperano di rivedere in Agents of SHIELD anche Peggy Carter. Staremo a vedere se saranno accontentati.

Intanto si può ipotizzare che gli ultimi episodi di Agents of SHIELD introdurranno la nuova serie Falcon and Winter Soldier, che vedremo prossimamente su Disney+. Abbiamo inoltre scoperto qual è l'oggetto di scena preso da Natalia Cordova in ricordo del set di Agents of SHIELD.