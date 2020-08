Agents of SHIELD, online su YouTube QUELLA scena romantica tratta dal finale della serie!

Il network ABC ha pubblicato su YouTube una succosa anteprima del finale della serie Agents of SHIELD, con Daisy Johnson, Mack e Sousa intenti a sviluppare il loro piano di attacco contro i Chronicoms e i loro malvagi alleati.

Come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, però - e vi ricordiamo ancora una volta che sono in arrivo SPOILER - il momento saliente per i fan si concretizza quando Daisy, dopo aver deciso di salvare Simmons e Deke Shaw dalla sua malvagia sorellastra Kora, viene sorpresa da Sousa che le dice addio con un bacio romantico, che lei ricambia calorosamente.

Nel corso della stagione 7, mentre la storyline principale si avvicinava al relativo presente del Marvel Cinematic Universe, lo stesso hanno fatto Sousa e Daisy. Nel frattempo, i Chronicoms hanno reclutato cattivi da tutto il 20esimo secolo, scatenando la loro armata contro la Terra: solo la squadra di Mack è scesa in campo per impedire il dominio totale dei villain. Nell'ultimo episodio, con le spalle al muro, gli agenti devono fare affidamento sui loro punti di forza per superare in astuzia e sopravvivere ai Chronicoms. Questa è la battaglia più importante della loro vita e per vincerla ci vorrà l'aiuto di amici e compagni di squadra, passati e presenti.

