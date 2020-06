Agents of SHIELD, Patton Oswalt rivela la frase improvvisata dell'ultimo episodio

Nell'ultima stagione di Agents of SHIELD, com'era stato annunciato tempo fa, vediamo il ritorno dell'attore Patton Oswalt nei panni di Ernest Koenig, un'altro Koenig degli anni '30. Nella notizia ci saranno spoiler, quindi da qui in avanti occhio!

Nell'ultimo episodio della serie MCU, "Know Your Onions", gli agenti non sono riusciti a salvare lo Zephry dal viaggio spazio-temporale ed Enoch è rimasto bloccato nel passato. Le cose però non sono andate nel peggiore dei modi per il Chronycom, e Enoch si incontra con Koenig, e da lì poi avrebbe spronato la sua progenie a far parte dello SHIELD, come abbiamo visto nelle stagioni passate.

Patton Oswalt ha rivelato con un tweet di aver improvvisato una delle scene finali dell'episodio, ma quale? Nell'ultima parte dell'episodio, c'è la scena in cui Enoch e Koenig si congedano, e quest'ultimo cita, in modo piuttosto enfatico, una battuta di Casablanca:"Enoch, questo sembra l'inizio di una meravigliosa amicizia" e l'attore sembra piuttosto felice e sorpreso che l'abbiano usato per la chiusura dell'episodio, infatti scrive: "L'ho rifatto in una ripresa di @AgentsofSHIELD di ieri sera e sono così felice che lo abbiano usato per chiudere l'episodio. Amico, mi mancherà quello show". In calce alla news trovate il post pubblicato dall'attore in cui si vede uno spezzone della puntata, quindi a vostro rischio e pericolo.

C'è aria di malinconia tra gli attori dello show, dopo che la produzione ha chiuso definitivamente i battenti alla fine delle riprese: Henry Simmons racconta il suo primo giorno sul set, Clark Gregg ricorda le sue scene preferite nell'MCU, mentre Chloe Bennet ha pianto durante il finale. Ma chissà, il Marvel Cinematic Universe è grande, voi che ne dite, potremo vederli presto in qualche altra pellicola?