Agents of SHIELD, perché la serie non è canonica con il MCU?

Quando la Marvel Television ha lanciato Agents of SHIELD nel 2013, lo spettacolo sembrava nella stessa continuità del più ampio Marvel Cinematic Universe ed era stata presentata come la serie TV ufficiale del MCU, tuttavia la serie non è canonica.

All’epoca divenne presto chiaro che le connessioni avrebbero funzionato a senso unico: la serie TV avrebbe fatto riferimento ai film, ma i film non avrebbero mai fatto riferimento alla serie.

Il regista Joss Whedon ha persino abbandonato l'uso dell'agente Phil Coulson in Avengers: Age of Ultron. "Per quanto mi riguarda, in questo film, Coulson è morto", ha spiegato all'epoca.

Il rapporto tra Marvel Studios e Marvel Television è diventato ancora più teso dopo una ristrutturazione aziendale nel 2015 che ha separato i Marvel Studios dal resto della Marvel Entertainment.



Agents of SHIELD è riuscito a continuare a legarsi ai film a prescindere ma quando la ABC ha inaspettatamente rinnovato lo spettacolo per altre due stagioni, ha causato una sorta di incubo di continuità poiché la Marvel Television non aveva assolutamente idea di cosa lo studio cinematografico avesse pianificato per le conseguenze dello Snap di Thanos.



Semplicemente non c'è modo di conciliare la cronologia delle stagioni 6 e 7 con gli eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Nonostante tutto, però, i fan di Agents of SHIELD si sono disperatamente sforzati di capire come le cose potessero adattarsi.

Ma gli ultimi mesi sembrano aver risolto il problema. Marvel e Disney hanno creato un'opzione per visualizzare l'MCU in ordine cronologico su Disney+ e la nuova linea temporale ha sottilmente eliminato Agents of SHIELD.

Sebbene Agents of SHIELD possa non essere canonico, il Multiverso introdotto in Loki fornisce un modo per adattarlo dopotutto.

Il dibattito sulla canonicità di Agents of SHIELD è sempre stato guidato da un presupposto errato, che lo stato della serie in relazione al resto dell'MCU sia ciò che lo rende degno di essere visto. Nel corso delle sue sette stagioni, Agents of SHIELD ha tracciato la propria strada e sviluppato una propria ricca mitologia. La connessione con l’MCU non è ciò che rende questo spettacolo degno di essere visto, è la qualità sempre migliore della sua scrittura e le crescenti abilità dei suoi attori e della troupe durante le sette stagioni a renderlo sicuramente un ottimo prodotto.



