Agents of SHIELD, ecco perché la serie non ha seguito la continuità dei film dell'MCU

Manca ormai veramente poco alla conclusione definitiva di Agents of SHIELD e il cast inizia già ad avvertire una forte nostalgia. La serie che ci ha accompagnato per 7 stagioni tra missioni al cardiopalma e incredibili colpi di scena, ad un certo punto si è staccata dalla continuità del MCU e per molti versi, sembra essere stata la scelta giusta.

La pensano così anche due veterani del cast ovvero Ming-Na Wen, che interpreta l'agente Melinda May, e Clark Gregg, che ha interpretato varie versioni di Phil Coulson nel corso degli anni. Come tutti ricorderanno mentre l'inizio Agents of SHIELD è andata di pari passo con la narrativa cinematografica della Marvel, la serie si è allontanata sempre più da quella linea temporale man mano che la storia proseguiva.

Per Wen, questa è stata la scelta che ha portato alla definitiva consacrazione della serie che, acquisendo maggiore libertà ha potuto conquistare il suo pubblico e costruirsi una sua personale entità: "All'inizio per via dei legami col film, le mani degli autori erano completamente legate. Hanno dovuto scrivere e cercare di coordinarsi con l'uscita del film [Captain America: The Winter Soldier] e questo ci ha chiaramente ostacolato. Ha ostacolato soprattutto gli scrittori e ha impedito alla serie di avere sin da subito una propria entità".

Phil Coulson pur riconoscendo che il legame con i film Marvel ha garantito grande notorietà alla serie, ha riconosciuto che questo rapporto di reciprocità ha anche notevolmente ostacolato Agents of SHIELD. L'interprete di Clark Gregg ha detto: "Durante la prima stagione c'erano una marea di calcoli da fare affinchè tutto combaciasse. Ovviamente è stato straordinario come Agents si sia collegato con The Winter Soldier ma, solo quando ci siamo distaccati dall'MCU i nostri autori hanno avuto piena libertà e hanno potuto mostrare tutto il loro potenziale. Solo allora abbiamo trovato la nostra identità".



In attesa di scoprire cosa ci riserverà il finale di stagione, data un'occhiata alle nostre prime impressioni su Agents of SHIELD 7.