Agents of Shield, perché la serie ha rischiato la cancellazione dopo la quarta stagione?

La serie Agents of SHIELD ha davvero rischiato di essere cancellata dopo la quarta stagione, la storia narra che la Disney ha incaricato la rete ABC di rinnovare Agents of SHIELD per la stagione 5, nonostante la rete volesse cancellarla.

Dalla seconda stagione in poi, Agents of SHIELD ha ottenuto recensioni progressivamente migliori che ne lodavano la recitazione e le trame complesse. Purtroppo però gli ascolti non andavano bene e ABC ha quasi cancellato la serie prima dell’intervento della Disney.

Ad ogni stagione, i fan si chiedevano se lo show Marvel sarebbe sopravvissuto dato che le valutazione erano basse, nonostante un aumento dell'attenzione della critica. Tuttavia, ogni rinnovo di stagione da parte della ABC è stato accolto sia con un sospiro di sollievo che con molte domande.



Era il 2017 quando si è sparsa la voce che la Disney è intervenuta per salvare Agents of SHIELD dalla cancellazione dopo la quarta stagione che aveva introdotto il personaggio dei fumetti preferito dai fan Ghost Rider (Gabriel Luna) nell'MCU. Mentre la stagione 4 è stata ben accolta dalla critica e dai fan, le valutazioni erano diminuite ancora.

Nonostante ABC avesse apparentemente ordinato la quinta stagione, la sua uscita è stata posticipata per far posto all'altra serie Marvel della rete, Inhumans, e lo spettacolo è stato spostato al venerdì sera.



Entrambe le mosse sembravano suggerire una mancanza di fiducia nella serie da parte della ABC e ulteriori informazioni riferiscono quanto lo show sia stato vicino alla cancellazione. In un rapporto approfondito sulla stagione televisiva autunnale della ABC fornito da Variety all’epoca si legge "c’è il mandato della Disney per ABC di rinnovare Agents of SHIELD nonostante il desiderio di alcuni membri della rete di terminare la serie dopo quattro stagioni".



Variety non entra in ulteriori dettagli né rivela il motivo esatto per cui la Disney voleva che Agents of SHIELD continuasse. Sappiamo tutti che alla fine lo show si è concluso dopo sette stagioni, ma non è sorprendente sentire che la ABC voleva terminare anticipatamente la narrazione.

Perché la Disney sarebbe scesa dall'alto e avrebbe salvato uno spettacolo che cinematograficamente è stato in gran parte ignorato? La risposta più ovvia è che, sebbene non fosse un successo travolgente, la serie aveva un pubblico appassionato, soprattutto considerando i numeri dello streaming e un grande seguito sui social media.



Le serie della Marvel TV stavano spuntando ovunque, Netflix stava per pubblicare The Punisher, mentre Freeform Cloak & Dagger e New Warriors.

ABC, la rete principale della Disney, non poteva rimanere senza uno spettacolo Marvel.

Le ragioni ufficiale alla base di questa decisione non sono mai state dichiarate, ma immaginiamo che mantenere uno show Marvel in onda sia stata una mossa intelligente.



