Agents of SHIELD; i personaggi più forti, dal peggiore al migliore

Dopo sette stagioni di successi discreti, Agents of S.H.I.E.L.D. si è conclusa in maniera dignitosa, lasciando tuttavia molti fan orfani di uno show che aveva presentato più di un personaggio interessante, e che meriterebbe degli sviluppi a sé. Inoltre, i fan rivendicano l'ingresso di Agents of S.H.I.E.L.D. all'interno dell'MCU.

Quel che è certo, è che la serie rimarrà a lungo impressa nelle nostre menti, e per non lasciarvi soli, abbiamo deciso di dedicare allo show una serie di utili approfondimenti per ricordarne i lati migliori; per esempio, abbiamo trattato di 5 curiosità su Agents of S.H.I.E.L.D.. Oggi invece, cercheremo di rispondere a una domanda chiesta da molti, ovvero: quali sono i personaggi più forti dello show? Ecco la nostra classifica personale; essendo solo una nostra opinione, vi invitiamo a commentare esprimendo i vostri pareri.

Partiamo con ordine. Presentato all'inizio come un personaggio tra tanti, Grant Ward (interpretato da Brett Dalton) si rivelerà con il tempo essere un agente infiltrato della malvagia organizzazione HYDRA. Nemico piuttosto coriaceo, è stato in grado di mettere in difficoltà i nostri eroi più di una volta. Dopo essere stato posseduto da Hive, inoltre, otterrà dei poteri straordinari, rivelandosi all'altezza della maggior parte degli Inumani presentati nella serie.

Forse farà discutere il fatto di inserire un personaggio come Coulson (Clark Gregg) nella lista dei più potenti della serie. Certo, è uno dei più amati, ed è il cervello dietro a tutte le operazioni dello S.H.I.E.L.D. Ma a nostro parere, c'è anche di più. Considerando infatti la sua ultima "versione", Chronicom LMD, Coulson infatti è dotato di una grande forza e resistenza, un nemico davvero difficile da affrontare. In più, la sua intelligenza da androide lo rende davvero superiore.

Un altro androide che di certo preferiremmo non incontrare è Aida (Mallory Jansen), brutale, spietata, dotata di poteri straordinari e incredibilmente intelligente. Solamente gli sforzi congiunti di Coulson e Ghost Rider (che possederà proprio il corpo di Coulson) riusciranno ad avere la meglio su di lei.

E proprio Ghost Rider, o Robbie Reyes come preferite (Gabriel Luna) mettiamo al secondo posto. E il perché è presto detto. Un vero e proprio portento degli inferi, unisce alla sua forza sovrumana e alla capacità di rigenerazione anche i suoi famosissimi poteri di manipolazione del fuoco. Un vero portento. Però...

Però abbiamo deciso di mettere al primo posto Daisy Johnson, ovvero Quake (Chloe Bennet). Diventata un'Inumana dopo essere stata sottoposta alla Terrigenesi, sviluppa potentissimi poteri sismici, che le permettono di utilizzare le onde sismiche come un'arma, di assorbire le vibrazioni, di creare campi di forza e persino di disintegrare qualsiasi cosa che voglia. In assoluto, devastante.

E mentre abbiamo scoperto come mai Agents of S.H.I.E.L.D. non ha seguito la continuity dell'MCU, e che la Marvel ha impedito l'esordio di uno storico villain degli Avengers in Agents of S.I.E.L.D., la palla passa a voi: cosa ne pensate? Quali sono a vostro parere i personaggi più potenti di Agents of S.H.I.E.L.D.? Fatecelo sapere con un commento, come sempre, nello spazio dedicato!