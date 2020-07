Agents of SHIELD: un personaggio della serie scopre di non essere figlio unico

Come abbiamo visto nel trailer della nuova puntata di Agents of SHIELD, l'episodio sarà incentrato sui personggi di Ming-Na Wen e Natalia Cordova-Buckley e sul loro viaggio nel tempo che le porterà negli anni '80.

Nella puntata intitolata "After, Before" abbiamo potuto rivedere Jiaying, personaggio che aveva fatto la sua prima comparsa nel corso della seconda stagione di Agents of SHIELD. May e Yo-Yo si ritrovano ad inseguire una ragazza, di nome Kora, in preda al panico a causa della paura per i suoi poteri, che non riesce più a controllare. Decisa a togliersi la vita, viene fermata all'ultimo seconda da Nathaniel Malick, che riesce a convincere Kora ad allearsi con lui ed a smettere di cercare di controllare i suoi poteri.

I fan delle storie incentrate sui fumetti della Marvel sono rimasti stupiti da una rivelazione avvenuta durante la puntata: Kora infatti è figlia di Jiaying, si tratta quindi della sorellastra di Daisy, che invece ha sempre pensato di essere figlia unica. Purtroppo nel corso della puntata non è stata mostrato l'incontro tra Daisy e Kora, ma siamo sicuri che nei prossimi episodi potremo vedere la reazione del personaggio interpretato da Chloe Bennet di fronte a questa notizia.

Se cercate altre indiscrezioni sulla settima stagione della serie, ecco le prossime anticipazioni su Agents of SHIELD.