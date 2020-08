Agents of SHIELD, quante possibilità ci sono di rivedere Fitz?

Il finale di Agents of SHIELD diviso in due parti andrà in onda la prossima settimana, il che significa che i fan della serie hanno atteso per tutta la settima stagione il ritorno di Fitz (Iain De Caestecker) che, ancora non si è realizzato.

Nessuno ha mai detto che l'ingegnere un po' sbadato non avrebbe preso parte alla stagione finale ed è inoltre apparso nei poster promozionali, quindi i fan speravano che sarebbe stata solo una questione di tempo prima di rivederlo. Il penultimo episodio di Agents of SHIELD intitolato'Brand New Day', ha riacceso le speranze, quando ha mostrato Nathanial Malick che cercava insistentemente di estorcere informazioni da Jemma Simmons sulla posizione di Fitz.

Malick non ha ottenuto ovviamente le notizie che voleva ma, i fan più accaniti della serie hanno ottenuto alcuni iconici flashback del FitzSimmons tra cui una clip della fine della prima stagione, in cui la coppia era intrappolata sul fondo dell'oceano. In questi brevi scorci è chiaramente comparso De Caestecker.

I ricordi di Jemma conducono fino alla fine della sesta stagione, quando Enoch avverte la coppia che le cose sarebbero cambiate per sempre. Inoltre c'è un particolare inquietante. Viene infatti menzionata la possibilità che Fitz potrebbe essere malato.

Tra tutti questi dubbi, una cosa è certa, gli autori di Agents of SHIELD stanno mettendo a dura provala pazienza dei supporter della coppia. In molti si chiedono ormai se Jemma riuscirà a ricordare Fitz e se i due potranno finalemente ricongiungersi. Manca veramente poco per scoprirlo.