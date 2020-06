Agents of SHIELD, il produttore conferma: Finiamo qui, non ci sarà una stagione 8

Quella attualmente in corso sarà l'ultima stagione di Agents of SHIELD, ma molti fan continuano a sperare in un colpo di scena, e del resto le voci e le teorie su un proseguimento dello show tornano periodicamente a rincorrersi. Il produttore Jeph Loeb ha però confermato che non è il caso di farsi illusioni.

Intervistato da Deadline, Loeb ha ribadito che la settima stagione di Agents of SHIELD sarà anche l'ultima, e ha confessato che l'intenzione in origine era quella di chiudere anche prima.

"Quanti show scopri all'improvviso che sono finiti, e pensi: aspetta un attimo, ne vorrei di più. Sì, nella nostra cronologia era stato pensato che la quinta stagione fosse quella finale. Se tornate a vedere la quinta stagione, lo si capisce. L'ultimo episodio inoltre si intitola The End."

Come ha raccontato il produttore, però, arrivò una telefonata dalla ABC che chiedeva di continuare, poiché "il materiale era forte", e c'era margine per realizzare nuovi episodi. La stessa cosa, poi, successe tra la sesta e la settima stagione.

"Siamo giunti alla conclusione che ottenere un'altra stagione è lusinghiero, adorabile, sorprendente" ha continuato Jeph Loeb. Ma in questo caso è finita davvero, e gli stessi sceneggiatori hanno concepito e scritto gli episodi come quelli conclusivi. "Personalmente credo che ogni grande storia della Marvel finisca per poter essere continuata, ma la risposta breve è sì, si concluderà, e in un modo incredibilmente emozionante. Si concluderà nel migliore dei modi."

In quello che resta della stagione 7 di Agents of SHIELD, scopriremo se ci sarà un ritorno di fiamma tra Coulson e May.