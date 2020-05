Agents of SHIELD, i produttori su eventuali spin-off: 'Mai dire mai'

La settima e ultima stagione di Agents of SHIELD ha appena debuttato, e mancano quindi soltanto 12 episodi al termine della serie. Alcuni di questi diventeranno i nostri preferiti, ha promesso il produttore esecutivo, ma probabilmente questo non basterà a contrastare la nostalgia dei fan quando tutto sarà finito.

Sono già in molti, quindi, a sperare in eventuali spin-off per continuare a vedere in azione almeno alcuni dei personaggi. Se Chloe Bennet ha recentemente smentito di essere coinvolta in un progetto del genere, i produttori di Agents of SHIELD sembrano lasciare una porticina aperta alla speranza.

Intervistati da Deadline, Jeph Loeb e Jeffrey Bell hanno alimentato i rumor su uno spin-off quando gli è stato chiesto se la serie finirà davvero. "C'è qualcosa al giorno d'oggi che possa dirsi realmente finita?" ha scherzato Loeb con fare sibillino. "Questi discorsi vanno ben al di là del nostro livello di retribuzione" ha aggiunto Bell, "e con la nuova Disney+ e con tutto quello che la Disney sta facendo con ABC e con Marvel, questo tipo di domande è davvero al di sopra di ciò che possiamo dire noi."

Recentemente un altro dei protagonisti dello show, Clark Gregg, si è espresso sulla possibilità di interpretare ancora Coulson dopo la fine della serie. "Mi sembra un buon momento per annunciare che... davvero non lo so! Non so niente, mi dispiace. Era solo un po' di sadismo da quarantena."

La stessa Chloe Bennet ha voluto rassicurare i fan sul finale di Agents of SHIELD: non sarà come Game of Thrones, ha promesso.