Agents of Shield, il profilo twitter di Chloe Bennet in mano agli hacker

La star di Agents of Shield Chloe Bennet è diventata nota al grande pubblico specialmente per i suoi ruoli sul piccolo schermo, tra i quali naturalmente anche quello di Daisy Johnson, il quale è apparso in praticamente tutte le stagioni dello show.

Ebbene sembra che al momento una società di criptovalute abbia preso il controllo dell'accunt Twitter dell'attrice di Agents of Shield. Al momento infatti, almeno che non si proceda a scorrere con impegno tra le foto del profilo, risulta difficile ritenere quest'ultimo appartenente a Chloe Bennet.

Il gruppo di hacker è stato anche meticoloso, in quanto si è persino preoccupato di disattivare ogni commento sotto ai post, in modo da evitarsi critiche e pesanti lamentele da parte dei followers della star.

Al momento non ci sono conferme che la Bennet si stia impegnando attraverso i canali adeguati per cercare di riappropriarsi del suo profilo Twitter, ma dubitiamo che sarà un procedimento breve, visti tutti i recenti e pessimi cambiamenti apportati al social dal nuovo proprietario Elon Musk.

In attesa di scoprire come andrà a finire questa faccenda vi consigliamo di dare un'occhiata alle foto del lato B di Chloe Bennet su Instagram, che a quanto pare sarebbe per il momento al sicuro da eventuali attacchi hacker.

Tra l'altro, sapevate che c'è un easter-egg di Agents of Shield nel video in difesa di Trump?