Agents of SHIELD, ecco il promo ufficiale del terzo episodio della sesta stagione

Mentre il secondo episodio di Agents of SHIELD 6, "Window of Oppotunity", ci ha regalato qualche novità in merito al misterioso Sarge (Clark Gregg), nel prossimo episodio vedremo soprattutto protagonista gli Agenti Fitz (Iain De Caestecker), Simmons (Elizabeth Henstridge) e Sky (Chloe Bennet).

Insieme al promo dell'episodio, la ABC ha diffuso online anche una sinossi ufficiale. Eccola: "Fear and Loathing on the Planet of Kitson" - È una notte selvaggia sul Pianeta Kitson per i nostri Agenti. Mentre Fitz ed Enoch tentano la fortuna al casinò, nelle vicinanze Simmons e Daisy si ritrovano in una situazione molto spiacevole". Come sappiamo, questo drappello di Agenti dello SHIELD si è imbarcato in una missione spaziale alla ricerca di Fitz, che sappiamo adesso essere su Kitson dove essere stato scoperto dalla crew dell'astronave.



Vedremo che ne sarà dei nostri Agenti e come riusciranno a tirarsi fuori dai guai per l'ennesima volta, aspettando anche di capire se e quando torneranno sulla Terra da Mack e gli altri e se intanto dalla nostra parti si scoprirà qualcosa in più sulla vera identità di Sarge.



Agents of SHIELD 6 "Fear and Loathing on the Planet of Kitson" andrà in onda sulla ABC il prossimo 24 maggio. Intanto diteci: vi sta piacendo finora questa stagione?