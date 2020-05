Agents of SHIELD continuerà su Disney+? Chloe Bennet ci dice la verità

Arrivati alla settima e ultima stagione di Agents of SHIELD su ABC, la cui premiere è attesa tra meno di due settimane, alcuni rumor hanno suggerito la possibilità di vedere una continuazione dello show grazie all'arrivo di Disney+, il nuovo servizio streaming della Casa di Topolino.

Stando a quanto rivelato da Chloe Bennet, interprete nella serie di Daisy Johnson a.k.a. Quake, per il momento queste voci sarebbero totalmente infondate. "Vorrei che fossero vere, ma non lo sono. Non ne ho sentito parlare se non su Twitter" ha scritto infatti l'attrice durante un recente Q&A su Twitter.

In ogni caso, il mancato proseguimento di Agents of SHIELD su Disney+ non giungerebbe inaspettato: la piattaforma ha in programma di diventare la casa delle nuove serie TV targate Marvel Studios, ovvero degli show legati a doppio filo con l'universo cinematografico come The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki e le new entry Mrs. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

Anche perché Marvel Television, la casa di produzione che si occupava della serie ABC, è ora passata sotto il pieno controllo di Kevin Feige (nominato anche CCO della Casa delle Idee) e dei suoi Marvel Studios, il cui obiettivo al momento è quello di realizzare gli show citati in precedenza.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere altre stagioni della serie? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi rimandiamo alle recenti immagini di Clark Gregg in Agents of SHIELD 7 e al teaser dei primi show Marvel/Disney+.