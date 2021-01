Agents of SHIELD: Quali sono i personaggi che i fan vorrebbero nelle serie TV di Disney+?

Dopo l'annuncio del ritorno dell'Agente Coulson in un fumetto di Agents of SHIELD, i fan vorrebbero vedere i protagonisti nella serie in alcune delle opere che faranno il loro debutto nel catalogo di Disney+.

Oltre a WandaVision, show di cui sono già disponibili le prime tre puntate, nei prossimi mesi troveremo diverse altre serie dedicate ai personaggi dei fumetti Marvel, tra cui Loki, Falcon and The Winter Soldier e molti altri. In particolare la presenza dello Sword nella serie incentrata sui personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ha subito fatto sperare i fan di Agents of SHIELD, che vorrebbero rivedere Daisy Johnson, supereroina conosciuta anche con il nome di Quake.

Gli appassionati hanno inoltre iniziato a teorizzare la presenza di Mack nelle puntate di Hawkeye, in quanto sembra ormai confermata che nehli episodi dello show sarà presente lo Shield, di cui Mack è diventato il direttore. Anche Melinda May sarebbe legata al futuro di Clint Barton, in particolare dopo essere stata assegnata come insegnante alla Coulson Academy.

Infine, uno dei personaggi che i fan vorrebbero vedere interagire di nuovo con i supereroi Marvel è l'agente Coulson, che dopo il finale della serie potrebbe apparire nelle puntate dello show dedicato a Loki. In attesa di scoprire se i famosi agenti speciali faranno parte della nuova fase del MCU, vi segnaliamo questa intervista a Elizabeth Henstridge di Agents of SHIELD.