Agents of SHIELD, la reazione di Joel Stoffer al nuovo episodio: 'Un finale agrodolce'

Nella serata di mercoledì è andato in onda negli Stati Uniti l'episodio 7x09 di Agents of SHIELD, intitolato As I Have Always Been, debutto alla regia di Elizabeth Henstridge. L'episodio ha fatto registrare un importante colpo di scena, che Joel Stoffer ha commentato con Digital Spy.

Se non desiderate imbattervi in spoiler, consigliamo di interrompere qui la lettura. In As I Have Always Been, come abbiamo visto anche nel promo dell'episodio, Daisy (Chloe Bennet) e Coulson (Clark Gregg) sono intrappolati in un loop temporale dopo che una tempesta temporale ha devastato lo Zephyr. L'unica soluzione è rimuovere l'impianto nella testa di Simmons (Elizabeth Henstridge), poiché lei avrebbe saputo come riparare il danno.

Enoch (Joel Stoffer), però, è programmato per proteggere l'impianto a tutti i costi, se necessario anche uccidendo Simmons e il resto della squadra. Dopo qualche maldestro tentativo, Daisy e Coulson riescono a ingannare Enoch e rimuovere l'impianto. A questo punto c'è un altro problema: per riparare l'unità c'è bisogno anche del "cuore" di Enoch, che lo rimuove sacrificandosi per il bene della squadra.

Joel Stoffer ha rivelato di aver saputo del destino di Enoch nel corso delle riprese: "Quando l'ho letto mi è mancato il respiro" ha raccontato. "Ho pensato: Naturale, ha perfettamente senso. È sempre agrodolce ma gli sceneggiatori sanno ciò che fanno nello show."

Nella sua ultima scena Enoch pronuncia un discorso di commiato piuttosto emotivo, per quello che a tutti gli effetti è un robot. "Penso che Enoch riesca a esplorare le emozioni umane in una certa misura nelle ultime tre stagioni" ha continuato l'attore. "Ricordo persino di aver detto a Elizabeth, quando giravamo, che la scena era molto emotiva, e che non ero sicuro di riuscire a trattenere le lacrime."