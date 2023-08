Agents of SHIELD, è reunion agli scioperi: ecco Clark Gregg e Ming-Na Wen!

Lo sciopero degli attori prosegue: dopo il fallimento dei negoziati, il sindacato SAG-AFTRA promette di scioperare ad oltranza qualora non si raggiungano risultati concreti. Hollywood è in ginocchio e tra gli attori che sostengono la mobilitazione ci sono anche volti molto amati di Agents of SHIELD!

Da quando SAG-AFTRA si è unito al più longevo sciopero WGA la voce di protesta ha coinvolto molti membri del cast delle serie TV come nel caso di Agents of SHIELD: anche Clark Gregg, Ming-Na Wen, Brett Dalton e Briana Venskus hanno partecipato ai picchetti insieme ad alcuni sceneggiatori di Agents of SHIELD. Ad immortalare il sostegno allo sciopero con uno scatto su Instagram è stata Ming-Na Wen, l'iconica Melinda May che pare sia pronta a tornare nel suo indimenticabile ruolo!. Nella foto pubblicata dall'attrice, la stessa Ming-Na Wen scrive: "Ciao famiglia di agenti!".

Attori e sceneggiatori sostengono una causa comune: aumenti salariali e più tutele verso la presenza sempre più ingombrante dell'IA: "Per girare un certo tipo di scene - ha detto Gregg a The Wrap - quando fai film di un certo genere, come nei film di supereroi, ci sono tante scansioni fatte di te dappertutto. Probabilmente, a un certo punto, saranno in grado di replicare ogni movimento ma deve essere fatto con il tuo permesso, il tuo consenso, il tuo coinvolgimento".

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sullo sciopero che ha travolto l'industria cinematografica e nell'attesa potete approfondire i motivi dello sciopero di scrittori e sceneggiatori che sta travolgendo Hollywood.