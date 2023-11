Agents of SHIELD, reunion in vista per i 10 anni della serie Marvel?

Nel 2020 usciva la settima e ultima stagione di Agents of SHIELD, concludendo una serie amatissima e avvincente. Uno dei membri del cast desidera una riunione per i 10 anni dello show Marvel.

È Brett Dalton a sperare fortemente in una reunion per celebrare la ricorrenza. In una recente intervista per Comicbook.com (nonché nostra fonte), l'attore ha risposto ad una domanda sull'eventuale reunion: "Se sapete qualcosa, fatemelo sapere","Sono ancora in contatto con quei ragazzi. Sarebbe meraviglioso. Ci ho pensato anch'io. Siamo in un periodo di reboot e questo sarebbe un momento perfetto, secondo me, per riportarlo in auge".

L'intervista continua con queste dichiarazioni: "Sfortunatamente, ho interpretato un personaggio che è morto tre volte diverse, quindi dovrebbero fare una sorta di viaggio nel tempo, ma anche questo non è fuori discussione. Quindi hanno il mio numero e mi piacerebbe molto vedere Grant Ward, in qualche modo, forma o modo, apparire in una serie televisiva o in un film. E forse, se lo dico adesso, succederà davvero. Quindi mettetevi al lavoro Jamie e ComicBook.com".

Insomma, l'attore sembra essere totalmente pro-riunione, ma finora non ci sono state notizie concrete al riguardo. Le tre morti del suo personaggio non aiuterebbero la sua eventuale presenza (il personaggio di Brett Dalton non torna nell'ultima stagione, tra l'altro), ma l'attore non tarda a scherzarci su.

A voi piacerebbe avere una reunion per Angents of Shield? Lasciateci un commento per farcelo sapere!