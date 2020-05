Agents of SHIELD: quali sono i richiami al MCU nella nuova puntata?

Dopo la notizia del crossover tra Agents of SHIELD e Avengers, vi segnaliamo anche tutti i richiami al MCU presenti nella prima puntata della settima stagione, andata in onda recentemente e che ha portato i protagonisti nel 1931.

L'episodio intitolato "The New Deal" ha confermato ancora una volta i numerosi collegamenti tra la serie prodotta da ABC e i film incentrati sui personaggi della Marvel. Uno di questi è la presenza sullo Zephyr del tavolo operatorio visto in "Age of Ultron", che è stato usato per curare Hawkeye. Nella serie TV invece è Enoch che sfrutta le sue capacità per aiutare May. Inoltre verso la conclusione della puntata abbiamo avuto la conferma che nelle fialette viste nelle diverse scene, è presente lo stesso siero che è stato usato per la creazione di Red Skrull. Siamo sicuri che nei prossimi episodi della stagione i fan noteranno altre citazioni ai film della Marvel, nel frattempo ricordiamo che la serie sarà trasmessa a partire dal prossimo 5 giugno anche in Italia, nel canale Fox di Sky.

Infine vi segnaliamo questa intervista ai produttori di Agents of SHIELD, in cui parlano di un eventuale spin-off della serie, chiesti a gran voce dagli appassionati dello show prodotto da Joss Whedon.